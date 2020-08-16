Бывший руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов решил баллотироваться в мэры Киева

Бывший руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов решил баллотироваться в мэры Киева

Бывший народный депутат Украины и экс-руководитель Государственно экологической инспекции Егор Фирсов (на фото) заявил, что экоактивисты Киева объединились в партию Экологическая Альтернатива и примут участие в выборах в Киевсовет. Сам же Егор Фирсов выдвинет свою кандидатуру на выборах Киевского городского головы.

Об этом KV стало известно из сообщения народного депутата Верхвоной Рады VII (от партии “УДАР”) и VIII (от партии “Блок Петра Порошенко”) созывов, экс-руководителя Госэкоинспекции Егора Фирсова на его странице в соцсети Facebook.

Егор Фирсов сообщил, что экоактивисты Киева приняли решение участвовать своей командой в выборах в Киевсовет, а сам Фирсов будет баллотироваться в мэры столицы. Для этого экоактивисты объединились в партию “Экологическая Альтернатива”.

Егор Фирсов пояснил, что мотивом для участия в местных выборах стал тот факт, что ни одна политическая сила Украины сегодня не предлагает четкого решения экологических проблем. 

“На слуху что угодно – тарифы, продажа земли, соросята, но только не проблемы состояния окружающей среды, которые на самом деле касаются каждого из нас”, – написал он в сообщении.

Он отметил, что у команды экоактивистов нет большого бюджета для участия в выборах, поэтому пройти в Киевсовет им будет непросто. Однако, по словам Егора Фирсова, в их команде присутствуют экологи и активисты, хорошо узнаваемые и авторитетные в своей сфере деятельности.

“И мы рассчитываем достичь результата не за счет вала рекламы, а за счет работы с людьми. Каждый из нас готов идти к киевлянам, встречаться и объяснять наши цели и задачи”, – заявил экс-руководитель Госэкоинспекции.

По его словам, новосозданная политическая сила планирует решить такие экологические проблемы Киева:

ликвидировать золоотвал Дарницкой ТЭЦ и перевести саму ТЭЦ на газ;реконструировать Бортническую станцию аэрации;построить мусороперерабатывающий завод для сортировки и переработки отходов;обеспечить киевлян качественной питьевой водой;сохранить зеленые зоны;построить экологическую инфраструктуру;рационально использовать деньги экологического фонда и тому подобное.

“Сам я, руководствуясь теми же целями и принципами, выдвигаю свою кандидатуру на пост мэра Киева. Безусловно, я реалист. Но я считаю своей первоочередной задачей привлечь внимание к плачевному состоянию киевской экологии. И буду использовать свой статус кандидата в мэры в качестве трибуны для того, чтобы эти проблемы, наконец, были озвучены на должном уровне”, – написал в сообщении Егор Фирсов.

Напомним, что Егор Фирсов с конца 2019 года исполнял обязанности главы Госэкоинспекции. Он был уволен в мае 2020 года. Он избирался народным депутатом Верховной Рады VII (от партии “УДАР”) и VIII (от партии “Блок Петра Порошенко”) созывов.

Ранее KV сообщала, что народный депутат Украины VII-VIII созыва и заместитель председателя партии ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Киева. О том, что Ильенко не равнодушен к этой должности, он заявлял еще зимой.

Также KV писала, что под конец текущей недели букмекеры минимально за последние три недели изменяли свои ставки. Их прогнозы едины только в одном – победа за Виталием Кличко, а кто составит ему компанию во втором туре – этот вопрос остается открытым. Букмекеры фиксируют борьбу будущих кандидатов в мэры столицы за право выйти во второй тур с Виталием Кличко речь об Андрее Пальчевском (на фото слева), Ирине Верещук (на фото посредине) и Сергее Притуле (на фото справа), который сумел немного улучшить свои позиции. Другие кандидаты, подтвердившие свои намерения баллотироваться на выборах в мэры Киева, – Борислав Береза и Андрей Ильенко, могут довольствоваться только участием. Немного другие прогнозы, как по выборам мэра, так и в Киевсовет, дают социологические опросы.

Фото: tk.media


Игорь Бровко, КиевВласть

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