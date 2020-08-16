В поддержку протестов впервые выступил белорусский дипломат

Посол Беларуси в Словакии заявил, что правоохранители его страны возродили традиции НКВД.

Посол Беларуси в Словакии и бывший помощник Александра Лукашенко Игорь Лещеня выступил в поддержку мирных протестующих. Об этом говорится в видеозаявлении дипломата.

"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях граждан моей страны. На Tut.by на одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы узнали одноклассника моей дочери, который точно никогда не значился среди бунтовщиков", - сказал Лещеня.

По его словам, "сотни соотечественников почувствовали на себе, как ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века".

Лещеня констатировал, что " МИД , представители которого защищают интересы Беларуси за границей, часто приравнивают к силовым ведомствам".

"Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирным маршем, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я - с вами, работники "БелАЗа" и Ковальского завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев населения общества и представителей разных политических сил. Белоруссы выстрадали это право", - подчеркнул дипломат.

Лещеня стал первых из действующих белорусских послов, кто поддержал протесты.

Его назначили послом Беларуси в Словакии в июле 2016 года. В разные годы Лещеня возглавлял посольства в Египте и Израиле. В 2002-2006 годах был помощником президента Беларуси по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, с тех пор, как государственные экзитполы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - 10,1%.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержаны.