В Беларуси собираются на исторический марш "За свободу"

Протестующие требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста президента.

В Беларуси собираются на исторический марш "За свободу"
Фото: TUT.BY

В Минске и других городах страны в 14.00 в воскресенье запланирован марш "За свободу". Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.

"Минск. Исторический марш "За свободу". Звоните в двери всех своих соседей, звоните своим друзьям и близким, пишите коллегам. Мы исключительно мирно идем в центр призывать власть к ответственности. Выходим на проспект, объединяемся с другими и двигаемся к стеле", - говорится в сообщении.

Жителей других городов также просят выходить на центральные площади и призывать к ответственности глав исполкомов и РУВД, выдвигать требования.

Протестующие требуют, чтобы Лукашенко ушел с поста президента, немедленного освобождения всех задержанных и политзаключенных, правосудия над виновными в убийствах и пытках.

В то же время провластная общественая организация "Белая Русь" сообщила о мирном митинге в поддержку Лукашенко в центре Минска. Tut.by пишет, что на эту акцию заставляют идти работников бюджетных организаций со всей страны. Автобусы с бюджетниками уже стоят в центре белорусской столицы.

Фото: tut.by

Также опубликовано видео, как большое количество автозаков, грузовиков и автобусов с силовиками едут по улицам Минска.

Столичный метрополитен сообщил о закрытии центральной станции "Площадь Ленина". На площади Независимости в Минске заметили около 100 человек в гражданском с рациями.

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, с тех пор, как государственые экзитполы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - 10,1%.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержали.

15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.



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