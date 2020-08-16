Умер младший брат Трампа

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Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил американский президент, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня умер мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом", - написал президент.

О том, что Роберт Трамп находится в больнице, стало известно в пятницу, 14 августа. В тот же день президент США проведал своего брата в госпитале в Нью-Йорке, отметив, что тот переживает "тяжелые времена". Подробности он не сообщал.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что брат президента болел несколько месяцев.

Роберт Трамп родился в 1948 году, он был на два года младше действующего американского президента. Занимал должность высокопоставленного чиновника в Trump Organization, потом вышел на пенсию.

В январе 2016-го, когда его старший брат баллотировался на пост главы государства, Роберт Трамп заявил, что поддерживает его "на тысячу процентов".