Жена кандидата в президенты Беларуси Цепкало переехала из РФ в Украину

Ее муж находится в Украине с начала августа.

Жена кандидата в президенты Беларуси Цепкало переехала из РФ в Украину
Вероніка Цепкало
Фото: youtube.com

Жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало с детьми переехала из РоSSии в Украину.

Об этом пишет tut.by.

"Представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула территорию РоSSии. Сейчас она находится в Украине", - сообщил представитель Валерия Цепкало Алексей Урбан.

Он рассказал, что женщину с детьми более трех часов удерживали на пограничном переходе Троебортное из-за "меток в базе".

"Больше трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за "меток в базе". Сам Валерий расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью. Ситуация вызвала шок и возмущение тысяч его сторонников", - отметил Урбан.

Напомим, в конце июля Валерий Цепкало, которого ЦИК отказалась регистрировать кандидатом в президенты, выехал с детьми в РоSSию. Он пояснил, что боится быть задержанным. В начале августа он переехал в Украину. 15 августа РоSSия объявила Валерия Цепкало в розыск.

Жена Цепкало осталась в Беларуси, чтобы принимать участие в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской. В день выборов она также выехала в РоSSию.

11 августа Вероника Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом и помочь белорусскому народу освободить политзаключенных.

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