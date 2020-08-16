Задержанные в Беларуси волонтеры Реуцкий и Васильев возвратились в Украину

Украинские журналисты и волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев возвратились в Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - написал он в Twitter .

Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020

Напомним, в отношении Реуцкого и Васильева, задержанных 12 августа в Беларуси, возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков в Минске 10-12 августа. По информации правозащитников, следователи конфисковали компьютер Реуцкого и украинский паспорт Васильева.