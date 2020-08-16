Задержанные в Беларуси волонтеры Реуцкий и Васильев возвратились в Украину

Глава МИД Кулеба поблагодарил посольство Украины за помощь

Задержанные в Беларуси волонтеры Реуцкий и Васильев возвратились в Украину
Костянтин Реуцький і Євген Васильєв
Фото: hromadske.radio

Украинские журналисты и волонтеры благотворительной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев возвратились в Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, которая успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику", - написал он в Twitter.

Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020

Напомним, в отношении Реуцкого и Васильева, задержанных 12 августа в Беларуси, возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков в Минске 10-12 августа. По информации правозащитников, следователи конфисковали компьютер Реуцкого и украинский паспорт Васильева.

Украина обратилась к власти Республика Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных волонтеров. 14 августа их выпустили из СИЗО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
В Минске задержали трех журналистов роSSийского телеканала "Дождь"В Минске задержали трех журналистов роSSийского телеканала "Дождь"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия объявила в розыск кандидата в президенты Беларуси Цепкало и создателя сайта "NEXTA" ПутилоРоSSия объявила в розыск кандидата в президенты Беларуси Цепкало и создателя сайта "NEXTA" Путило
Лукашенко договорился с Путиным, РФ "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь в обеспечении безопасностиЛукашенко договорился с Путиным, РФ "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь в обеспечении безопасности
МИД сделало официальное заявление по поводу президентских выборов в БеларусиМИД сделало официальное заявление по поводу президентских выборов в Беларуси
Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"
"Батькивщина" осудила попытки подавить протесты в Беларуси"Батькивщина" осудила попытки подавить протесты в Беларуси
Лукашенко: "Надо связаться с Путиным, поскольку есть угроза не только Беларуси"Лукашенко: "Надо связаться с Путиным, поскольку есть угроза не только Беларуси"
В Минцифры заявили о готовности обеспечить условия работы для IT-специалистов из БеларусиВ Минцифры заявили о готовности обеспечить условия работы для IT-специалистов из Беларуси
Зеленский: задержанные накануне в Беларуси украинцы в ближайшее время вернутся домойЗеленский: задержанные накануне в Беларуси украинцы в ближайшее время вернутся домой
Трех задержанных в Беларуси украинцев освободили из СИЗО (обновлено)Трех задержанных в Беларуси украинцев освободили из СИЗО (обновлено)
Зеленский о задержании украинцев в Беларуси: Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делатьЗеленский о задержании украинцев в Беларуси: Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать
Последние новости
Подгружаем последние новости