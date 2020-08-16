США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.

Посольство США в Украине передало украинским госслужащим партию средств индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 тыс. долларов.

Об этом сообщается на странице посольства в Фейсбуке.

"В рамках нашей международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 тыс. долларов нашим украинским партнерам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индивидуальные средства получит Национальная полиция Украины, Государственная пограничная служба и Государственная таможенная служба Украины.

Напомним, в июне Канада передала Нацполиции Украины 20 тыс. респираторов.