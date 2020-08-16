Associated Press опубликовало фото момента гибели протестующего в Минске, снимок опровергает версию силовиков

По официальной версии, мужчина погиб от взрыва пиротехнического предмета, который хотел бросить в силовиков.

Фото: apimages.com

Associated Press опубликовало снимок погибшего возле станции метро "Пушкинская" в Минске участника акции протеста Александра Тарайковского, который опровергает официальную версию трагедии.

Фото опубликовано на сайте издания.

На снимке на груди мужчины видно красное пятно, хотя по официальной версии он погиб от взрыва пиротехнического предмета, который якобы планировал бросить в силовиков.

Мужчина в шортах и белой футболке стоит на дороге, а напротив него - несколько людей в форме. На груди видно красное пятно. Каких-либо признаков "пиротехнического предмета" на фото нет.

"На этом изображении, взятом из видеозаписи Associated Press Television, снятой в понедельник, 10 августа 2020 года, виден митингующий, в котором узнали Александра Тарайковского, раненного во время митинга в Минске, Беларусь .... Оператор Associated Press зафиксировал, как протестующий упал, а потом лежал неподвижно", - сказано в описании к фото.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальной версии ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - 10,1%. Сразу после закрытия избирательных участков в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые жестоко разгоняли правоохранители.

10 августа погиб один из демонстрантов - 34-летний Александр Тарайковский. Также сообщалось еще об одном погибшем. 13 августа МВД Беларуси сообщило о 6700 задержанных. После этого в стране начались подчеркнуто мирные протесты: во многих городах люди ставали в "цепи солидарности" с пострадавшими от милицейского насилия. К протестам присоединились врачи, учителя, десятки госпредприятий.

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