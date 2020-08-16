РоSSия объявила в розыск кандидата в президенты Беларуси Цепкало и создателя сайта "NEXTA" Путило

Цепкало находится в Украине, Путило - в Польше.

РоSSия объявила в розыск кандидата в президенты Беларуси Цепкало и создателя сайта "NEXTA" Путило
Валерій Цепкало
Фото: Радіо Свобода

Министерство внутренних дел РоSSии объявило в розыск незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало и Степана Путило, который создал Telegram-канал NEXTA, который сообщает о событиях в Беларуси.

Об этом передает Deutsche Welle со ссылкой на роSSийские СМИ и базу данных МВД РФ.

"Цепкало Валерий Вельяминович, 1965 года рождения, уроженец Гродно, разыскивается, Путило Степан Александрович, 1998 года рождения, уроженец Минской области, разыскивается", - сообщается в розыскных карточках базы данных ведомства.

В них также указывается, что Цепкало и Путило объявлены в международный розыск властью Беларуси.

Сегодня также стало известно о возбуждении в Беларуси уголовного дела против Цепкало, который подозревается в получении взятки. Представитель Цепкало Алексей Урбан сообщил, что заявление на него написал один из проживающих в Беларуси турецких бизнесменов. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ЦИК Беларуси отказалась зарегистрировать Цепкало кандидатом на пост президента. После этого он с детьми поехал в Москву, опасаясь уголовного преследования. Его жена Вероника Цепкало присоединилась к штабу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской - главного оппонента Александра Лукашенко. Сейчас Цепкало находится в Украине.

Создатель одного из наиболее популярных в Беларуси каналов NEXTA, 22-летний Степан Путило с 2018 года проживает в Польше.

В Беларуси уже почти неделю продолжаются акции протеста и забастовки, которые начались после президентских выборов 9 августа. На выборах, по версии ЦИК, победу с результатом 80% одержал Лукашенко.

В первые дни митингов, по официальным данным, было задержано почти 7 тыс. человек, двое человек погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован Интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. В начале недели Тихановская, которая не признала результаты выборов, была вынуждена покинуть Беларусь.



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