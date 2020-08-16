Лукашенко договорился с Путиным, РФ "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь в обеспечении безопасности

"Когда идет речь о военной составляющей, у нас договор с РФ в рамках Союзного государства и Организация Договора о коллективной безопасности"

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора с Владимиром Путиным договорился с ним, что РоSSия "по первому запросу" предоставит Беларуси "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности в случае внешних военных угроз".

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Когда идет речь о военной составляющей, у нас есть договор с РоSSийской Федерацией в рамках Союзного государства и Организация Договора о коллективной безопасности. Как раз эти моменты подходят под этот договор", - сказал Лукашенко на совещании в центре электронного управления в Министерстве обороны.

Он также отметил, что "удивлен" тем, что Путин "абсолютно посвящен в то, что происходит" в Беларуси.

"Даже несколько удивило - он абсолютно посвящен в то, что происходит. ... Я с ним договорился по первому же запросу нам будет предоставлена всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь ", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, сегодня Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Путиным по поводу протестов в стране. Позднее пресс-служба белорусского президента сообщила, что президенты обсудили "ситуацию, которая складывается внутри страны и вокруг Республики Беларусь ". Сообщалось также, что после этого разговора в Кремле пообещали "урегулировать все проблемы".

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - 10,1%. Сразу после закрытия избирательных участков в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые жестоко разгоняли правоохранители.