МИД сделало официальное заявление по поводу президентских выборов в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД .

"Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом по поводу выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, которые принимают участие в протестах, представителей СМИ и иностранцев. Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом с целью поиска компромиссов", - акцентируется в заявлении.

Украина призывает руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и граждан, которые вышли на улицы высказать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.

"Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основополагающих прав и свобод граждан", - говорится в заявлении.

Напомним, сразу после объявления результатов экзитполов, согласно которым Лукашенко побеждал в шестой раз с поддержкой более 79% избирателей, в Беларуси начались протесты. В первый же день силовики применили силу к митингующим и провели жесткие задержания. Ситуация повторилась и на следующий день. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская была вынуждена выехать в Литву. Оттуда она записала обращение к народу, призывая не выходить на улицы. Текст обращения она зачитывала с листка.

По состоянию на сегодня известно о гибели двух митингующих. Пострадавших - сотни. Многие люди заявляли об избиениях уже после задержания.

14 августа ЦИК объявила официальные результаты выборов, согласно им, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а Тихановская - 10,1%.

Уже из Литвы Тихановская опубликовала новое видеообращение, в котором призывала мэров всех белорусских городов стать организаторами мирных массовых акций с народом. Она не признает результаты выборов и подчеркивает, что на тех участках, "где подсчитывали голоса честно", у нее поддержка на уровне 60-90%.