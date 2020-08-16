Лукашенко заявил. что никому страну не отдаст и посредники ему не нужны

Президент Беларуси провел совещание с силовиками.

Лукашенко заявил. что никому страну не отдаст и посредники ему не нужны
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание в Центре стратегического управления Министерства обороны.

Об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что "в Беларуси есть свое правительство, а странам, которые пытаются выступать посредниками, следует, в первую очередь, навести порядок у себя".

"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите ... Ни одино правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?", - подчеркнул президент Беларуси.

"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не выйдет. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим. Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности ... Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, наша такая судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы", - сказал Лукашенко.

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не нужно мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций", - добавил он.

Напомним, президент Литвы Гитанас раньше сообщил, что Евросоюз рассматривает возможность направить представителя для прямых переговоров с властью Беларуси.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголоовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,1%. Сразу после закрытия избирательных участков в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые жестоко разгоняли правоохранители.

10 августа погиб один из демонстрантов 34-летний Александр Тарайковский. 13 августа МВД Беларуси сообщило о 6700 задержанных. После этого в стране начались подчеркнуто мирные протесты: во многих городах люди ставали в "цепи солидарности" с пострадавшими от милицейского насилия. К протестам присоединились врачи, учителя, десятки госпредприятий.

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