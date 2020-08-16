Совбез ООН отказался продлить оружейное эмбарго против Ирана

Помпео назвал это неспособностью встать на пути "главного спонсора терроризма" в мире.

Совбез ООН отказался продлить оружейное эмбарго против Ирана
Фото: Укринформ

Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении эмбарго против Ирана, передает Немецкая волна.

Срок действия эмбарго заканчивается 18 октября. За его продолжение проголосовали две страны - США и Доминиканская Республика. РоSSия и Китай выступили против. Еще 11 стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия, воздержались.

Для принятия проекта нужно девять голосов "за" и отсутствие наложения вето со стороны пяти постоянных членов - Великобритании, Китая, РоSSии, США и Франции.

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал "неспособность Совета Безопасности решительно действовать в защиту международного мира и безопасности".

В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, Помпео указал на то, что эмбарго действовало в течение 13 лет. Иран, по утверждениям Вашингтона, является "главным спонсором терроризма" в мире, поддерживая, в частности, террористические и радикальные группировки в Йемене, Сирии, Ливане, Ираке и других странах региона.

Напомним, Иран и шесть международных посредников - США, РоSSия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий. В документе говорилось об отмене санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. Соглашение также предусматривало отмену эмбарго против Ирана в течение пяти лет, но в 2018 году США покинули соглашение и объявили о восстановлении санкций против Тегерана.

В январе 2020 о полном выходе из соглашения заявил Иран.

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