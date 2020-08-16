Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси" и раскритиковал его за обращение к президенту РоSSии Владимиру Путину.

Об этом Линкявичюс написал в Twitter .

"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против своих граждан, которые несут цветы на улицы? Это действительно большой зарубежный заговор - жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем", - написал глава МИД Литвы.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 15, 2020

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. После голосования граждане Беларуси вышли на протестные акции, которые продолжаются до сих пор. Лукашенко, который по версии ЦИК, выиграл выборы с результатом 80% голосов, заявил, что на протесты выходят "люди с уголовным прошлым и безработные", и посоветовал им устроиться на работу. Раньше, комментируя явку на голосование, президент заявил, что выборы прошли "как праздник". Он назвал также митингующих "овцами, которые не знают, что делают", так как ими руководят из-за границы.

По состоянию на сегодня официальное количество задержанных во время протестов в Беларуси превысило 6,7 тыс. чел. Двое человек погибли.

Раньше президент Литвы заявил, что настало время со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси в ответ на репрессии власти против оппозиции. Науседа также подчеркнул, что Литва "всегда готова предоставить убежище силам, готовым строить свободу и демократию". Так, оппонент Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская выехала в Литву из-за угроз.

15 августа Лукашенко провел совещание в Центре стратегического управления Министерства обороны, во время которого заявил, что никому страну не отдаст. Он также отметил, что для решения ситуации ему не нужны посредники из других стран. При этом Лукашенко позвонил Путину и проинформировал его о ситуации, которая сложилась в Беларуси.