После разговора Лукашенко с Путиным в Кремле пообещали "урегулировать все проблемы" (обновлено)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что должен поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о протестах в стране. Об этом он сказал в субботу во время совещания в Минске, передает tut.by.

"Мы видим, что происходит. Нас укачивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Методички читали цветных революций. Более того, появились уже элементы внешнего вмешательства", - высказался Лукашенко.

"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Необходимо связаться с Путиным, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси ... Сегодня защита Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому в нас так вцепились", - сказал Лукашенко.

Позже пресс-служба белорусского президента сообщила, что телефонный разговор с Путиным состоялся. Президенты обсудили "ситуацию, складывающуюся внутри и вокруг Республики Беларусь ".

Обновление 16:10. Пресс-служба Кремля сообщила, что Лукашенко проинформировал Путина о ситуации, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов.

"С обеих сторон выражена уверенность, что все проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, которые стремятся нанести вред взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что массовые протесты из-за результатов выборов якобы организовали люди из-за рубежа, в том числе и из Украины. На это резко отреагировал президент Владимир Зеленский.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,1%.

Сразу после закрытия избирательных участков в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые жестоко разгоняли правоохранители.

10 августа погиб один из демонстрантов 34-летний Александр Тарайковский. 13 августа МВД Беларуси сообщило о 6700 задержанных.

После этого в стране начались подчеркнуто мирные протесты: во многих городах люди становились в "цепи солидарности" с пострадавшими от милицейского насилия. К протестам присоединились врачи, учителя, десятки госпредприятий.