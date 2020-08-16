После разговора Лукашенко с Путиным в Кремле пообещали "урегулировать все проблемы" (обновлено)

Президенты считают, что "деструктивные силы" стремятся нанести вред Союзному государству.

После разговора Лукашенко с Путиным в Кремле пообещали "урегулировать все проблемы" (обновлено)
Фото: Белсат

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что должен поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о протестах в стране. Об этом он сказал в субботу во время совещания в Минске, передает tut.by.

"Мы видим, что происходит. Нас укачивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Методички читали цветных революций. Более того, появились уже элементы внешнего вмешательства", - высказался Лукашенко.

"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Необходимо связаться с Путиным, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси ... Сегодня защита Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому в нас так вцепились", - сказал Лукашенко.

Позже пресс-служба белорусского президента сообщила, что телефонный разговор с Путиным состоялся. Президенты обсудили "ситуацию, складывающуюся внутри и вокруг Республики Беларусь".

Обновление 16:10. Пресс-служба Кремля сообщила, что Лукашенко проинформировал Путина о ситуации, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов.

"С обеих сторон выражена уверенность, что все проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, которые стремятся нанести вред взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что массовые протесты из-за результатов выборов якобы организовали люди из-за рубежа, в том числе и из Украины. На это резко отреагировал президент Владимир Зеленский.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,1%.

Сразу после закрытия избирательных участков в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые жестоко разгоняли правоохранители.

10 августа погиб один из демонстрантов 34-летний Александр Тарайковский. 13 августа МВД Беларуси сообщило о 6700 задержанных.

После этого в стране начались подчеркнуто мирные протесты: во многих городах люди становились в "цепи солидарности" с пострадавшими от милицейского насилия. К протестам присоединились врачи, учителя, десятки госпредприятий.

Жестокое обращение с демонстрантами в Беларуси осудил генсек ООН.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
В Минске задержали трех журналистов роSSийского телеканала "Дождь"В Минске задержали трех журналистов роSSийского телеканала "Дождь"
Блок рекламы


Похожие новости
Лукашенко заявил. что никому страну не отдаст и посредники ему не нужныЛукашенко заявил. что никому страну не отдаст и посредники ему не нужны
Лукашенко назвал забастовки на предприятиях "ножом в спину" и призвал увольнять тех, кто бастуетЛукашенко назвал забастовки на предприятиях "ножом в спину" и призвал увольнять тех, кто бастует
Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"
Лукашенко: "Надо связаться с Путиным, поскольку есть угроза не только Беларуси"Лукашенко: "Надо связаться с Путиным, поскольку есть угроза не только Беларуси"
Зеленский предупредил о трагических последствиях передачи "вагнеровцев" РоSSииЗеленский предупредил о трагических последствиях передачи "вагнеровцев" РоSSии
Офис президента отреагировал на решение Лукашенко передать "вагнеровцев" РоSSииОфис президента отреагировал на решение Лукашенко передать "вагнеровцев" РоSSии
Лукашенко: "Я пока жив и не за границей"Лукашенко: "Я пока жив и не за границей"
Трех задержанных в Беларуси украинцев освободили из СИЗО (обновлено)Трех задержанных в Беларуси украинцев освободили из СИЗО (обновлено)
Президент Литвы заявил, что Лукашенко больше не является законным лидером БеларусиПрезидент Литвы заявил, что Лукашенко больше не является законным лидером Беларуси
Посла Беларуси в Германии пригласили в МИД для "срочного разговора"Посла Беларуси в Германии пригласили в МИД для "срочного разговора"
Последние новости
Подгружаем последние новости