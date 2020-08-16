Мэр Черкасс призвал Зеленского не допустить приезда паломников-хасидов в Умань

Бондаренко считает, что в условиях эпидемии это несет угрозу населению всей Украины.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральные власти не допустить приезда хасидов в Умань для празднования религиозного праздника Рош ха-Шана в сентябре, так как это может ухудшить эпидситуацию в стране.

Об этом Бондаренко написал в facebook.

"Нас возмущает история с принятием решения по хасидах. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США , где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот местные граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник", - написал мэр.

Бондаренко считает, что приезд хасидов в Умань может нести угрозу не только для Черкасской области, но и для всей Украины.

"Десятки тысяч людей, которые могут быть носителями COVID-19, они несут угрозу населению не только Умани Черкасской области, но и всей Украины. Это нарушает права украинских граждан, ставит нас в несправедливое положение перед иностранцами", - заявил городской голова.

Мэр призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского.

В начале августа Министерство здравоохранения Израиля призвало украинские власти запретить визит паломников-хасидов в Умань в этом году. Поскольку присутствие 30 тысяч человек на небольшой территории может привести к волне инфицирования.

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал изучить этот вопрос.

Напомним, в сентябре паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана.