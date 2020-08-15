"Батькивщина" осудила попытки подавить протесты в Беларуси

Партия "Батькивщина" осудила попытки белорусских властей подавить акции протеста против результатов выборов президента. Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"В Беларуси объявили официальные результаты выборов. Очевидно, что эти результаты не соответствуют настроениям общества. Ведь мы видим протесты не только в столице, а и по всем городам, на всех предприятиях страны. В ситуации такой острой напряженности единственно верным решением было бы объявление новых выборов с гарантией свободного участия всех кандидатов, избранием независимого ЦИК и мощной наблюдательной миссией от мировых демократических институтов", - заявила Тимошенко.

По ее мнению, дальнейшая эскалация противостояния, применение силы к протестантам, аресты, увольнения и запугивания не является выходом из ситуации.

"«Батькивщина» как политическая сила, которая была непосредственным участником обоих Майданов в Украине, осуждает грубое нарушение прав мирных граждан, журналистов, врачей, которое сейчас наблюдает весь мир. Мы надеемся на здравый смысл всех участников противостояния. Жыве Беларусь !", - отметила Тимошенко.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,1%. Сразу после закрытия избирательных участков в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые жестоко разгоняли правоохранители.

10 августа погиб один из демонстрантов - 34-летний Александр Тарайковский. 13 августа МВД Беларуси сообщило о 6700 задержанных. К протестам присоединились врачи, учителя, десятки госпредприятий.