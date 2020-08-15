Польша и США подписали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве
Американский контингент в стране увеличится на 1000 военных.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео в субботу подписали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве, предполагающее увеличение военного контингента США в Польше.
Об этом сообщает TVN 24.
Соглашение подписали в президентском дворце в Варшаве в присутствии президента Анджея Дуды.
Польский лидер заявил, что такой шаг "усиливает гарантию того, что солдаты в случае угрозы - для Польши или для США - встанут плечом к плечу".
Блащак отметил, что в рамках соглашения удалось договориться даже о большем, чем предполагали сначала, и назвал это "потрясающим успехом".
Соглашение предусматривает прибытие в Польшу около 1000 военных Пятого армейского корпуса США с базы Форт-Нокс в штате Кентукки. Сейчас в Польше находятся 4500 американских солдат и офицеров.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение существенно сократить численность американских военнослужащих в Германии. Как пояснил глава Белого дома, решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательств" по финансированию НАТО.
По словам министра обороны США Марка Эспера, Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военнослужащих, из них 5 600 перебросят в другие страны-члены Североатлантического альянса, а еще 6 400 вернутся в США.