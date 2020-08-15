Польша и США подписали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве

Американский контингент в стране увеличится на 1000 военных.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео в субботу подписали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве, предполагающее увеличение военного контингента США в Польше .

Об этом сообщает TVN 24.

Соглашение подписали в президентском дворце в Варшаве в присутствии президента Анджея Дуды.

Польский лидер заявил, что такой шаг "усиливает гарантию того, что солдаты в случае угрозы - для Польши или для США - встанут плечом к плечу".

Блащак отметил, что в рамках соглашения удалось договориться даже о большем, чем предполагали сначала, и назвал это "потрясающим успехом".

Соглашение предусматривает прибытие в Польшу около 1000 военных Пятого армейского корпуса США с базы Форт-Нокс в штате Кентукки. Сейчас в Польше находятся 4500 американских солдат и офицеров.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение существенно сократить численность американских военнослужащих в Германии. Как пояснил глава Белого дома, решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательств" по финансированию НАТО.