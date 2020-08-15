В Киеве выстроились в "цепь единства" с белорусскими демонстрантами

На акцию пришли около 100 человек.

Фото: Макс Требухов

В центре Киева на пешеходном мосту 15 августа состоялась акция в поддержку протестующих, которые не согласны с результатами выборов в Беларуси.

Об этом сообщил LB.ua.

Люди выстроились в "цепь единства" с белорусскими демонстрантами. В акции приняли участие около сотни человек, в том числе граждане Белоруссии.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Участники минутой молчания почтили память погибшего в Беларуси 10 августа протестующего Александра Тарайковского.

В это время в Минске проходила многотысячная акция-прощание с погибшим демонстрантом.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,1%.

Сразу после закрытия избирательных участков в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые жестоко разгоняли правоохранители.

10 августа погиб один из демонстрантов - 34-летний Александр Тарайковский. 13 августа МВД Беларуси сообщило о 6700 задержанных.

После этого в стране начались подчеркнуто мирные протесты: во многих городах люди становились в "цепи солидарности" с пострадавшими от милицейского насилия. К протестам присоединились врачи, учителя, десятки госпредприятий.