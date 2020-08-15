СБУ задержала боевика "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военных

Террористы освободили мужчину из тюрьмы, где он отбывал наказание за тяжкое преступление.

СБУ задержала боевика "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военных
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Луганской области боевика незаконного вооруженного формирования "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военных подразделений. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Он оказал вооруженное сопротивление силам антитеррористической операции и занимал должность стрелка так называемой «Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона» и «4 бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР»", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания в одном из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления. За это был освобожден из колонии.

Впоследствии боевик скрывался на подконтрольной украинской власти территории, где поселился недалеко мест дислокации подразделений ВСУ на линии разграничения.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы сообщали, что майор СБУ и полковник запаса передавали секретные данные роSSийским спецслужбам в конфетах.

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