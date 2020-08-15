В Минске тысячи людей вышли попрощаться с погибшим демонстрантом
Александру Тарайковскому было 34 года.
В Минске в субботу тысячи людей собрались у станции метро "Пушкинская", где 10 августа во время акции протеста погиб Александр Тарайковский. Об этом сообщает TUT.by.
В свидетельстве о смерти мужчины указано, что он умер от сильной потери крови в результате открытой раны грудной клетки.
В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, из-за чего якобы и умер человек. Однако очевидцы рассказывали, что у демонстранта в руке ничего не взрывалось.
Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.
По состоянию на 12.00 на митинге собралось более 5 тыс. человек, передает Хартия 97. Люди скандируют "Перемен", держат цветы и похоронные венки, на плакатах написано "Александр Тарайковский - наш герой", "Это мог быть твой сын".
Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,1%.
Сразу после закрытия избирательных участков в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые жестоко разгоняли правоохранители.
13 августа МВД Беларуси сообщило о 6700 задержанных.
После этого в стране начались подчеркнуто мирные протесты: во многих городах люди становились в "цепи солидарности" с пострадавшими от милицейского насилия и произвола.
К протестам с требованием пересмотра итогов выборов присоединились врачи, учителя, десятки госпредприятий, среди которых Минские автомобильный и тракторный заводы, "Белшина", "Беларуськалий", "Гродно Азот", "Милавица".