В плену в ОРДЛО находятся 235 человек, - СБУ

В плену боевиков террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" по состоянию на 14 августа находятся 235 человек. Об этом сообщила СБУ на запрос Радио Свобода.

"Вопросы освобождения граждан Украины, которые были незаконно лишены свободы правоохранительными и судебными органами РоSSийской Федерации, выносятся на уровень международных контактов и решаются при участии Министерства иностранных дел Украины", - отметили в СБУ .

По состоянию на 30 апреля, по данным Службы безопасности, незаконно лишенными свободы на оккупированных территориях Донбасса считались 241 человек, а в начале 2020 года - 184.

Напомним, в середине июля руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что очередной обмен удерживаемыми лицами состоится в ближайшее время.