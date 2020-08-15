В плену в ОРДЛО находятся 235 человек, - СБУ

Украинцев незаконно лишили свободы пророSSийские террористы.

В плену в ОРДЛО находятся 235 человек, - СБУ
Фото: 1in.am

В плену боевиков террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" по состоянию на 14 августа находятся 235 человек. Об этом сообщила СБУ на запрос Радио Свобода.

"Вопросы освобождения граждан Украины, которые были незаконно лишены свободы правоохранительными и судебными органами РоSSийской Федерации, выносятся на уровень международных контактов и решаются при участии Министерства иностранных дел Украины", - отметили в СБУ.

По состоянию на 30 апреля, по данным Службы безопасности, незаконно лишенными свободы на оккупированных территориях Донбасса считались 241 человек, а в начале 2020 года - 184.

Напомним, в середине июля руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что очередной обмен удерживаемыми лицами состоится в ближайшее время.

Последний обмен на Донбассе состоялся 16 апреля. Офис президента сообщил, что из плена освободили 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках "ДНР" и "ЛНР" заявили, что украинская сторона передала 14 человек.

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