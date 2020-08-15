Лукашенко: "Надо связаться с Путиным, поскольку есть угроза не только Беларуси"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что должен поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о протестах в стране. Об этом он сказал в субботу во время совещания в Минске, передает tut.by.

"Мы видим, что происходит. Нас укачивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Методички читали цветных революций. Более того, появились уже элементы внешнего вмешательства", - высказался Лукашенко.

"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Необходимо связаться с Путиным, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси ... Сегодня защита Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому в нас так вцепились", - сказал Лукашенко.

Позже пресс-служба белорусского президента сообщила, что телефонный разговор с Путиным состоялся. Президенты обсудили "ситуацию, складывающуюся внутри и вокруг Республики Беларусь ".

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что массовые протесты из-за результатов выборов якобы организовали люди из-за рубежа, в том числе и из Украины. На это резко отреагировал президент Владимир Зеленский.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,1%.

Сразу после закрытия избирательных участков в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые жестоко разгоняли правоохранители.

10 августа погиб один из демонстрантов 34-летний Александр Тарайковский. 13 августа МВД Беларуси сообщило о 6700 задержанных.

После этого в стране начались подчеркнуто мирные протесты: во многих городах люди становились в "цепи солидарности" с пострадавшими от милицейского насилия. К протестам присоединились врачи, учителя, десятки госпредприятий.