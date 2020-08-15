Зеленский предупредил о трагических последствиях передачи "вагнеровцев" РоSSии

"Это плохая история, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий".

Президент Владимир Зеленский заявил, что передача РоSSии боевиков частной военной компании "Вагнер", среди которых 28 человек подозреваются в террористической деятельности на территории Украины, будет иметь трагические последствия.

Президент считает такое решение белорусских властей некорректным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях, а "вагнеровцев" называет "демонами современной войны".

"Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательства в дела как Беларуси, так и Украины - прежде всего Украины - демонстративно отдать третьей стороне. Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", - написал Зеленский на своей странице в фейсбук.

Глава государства напомнил, что Офис генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси

о выдаче задержанных Украине. 28 лицам, среди которых девять украинских граждан, обоснованно сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Белорусская сторона оставила обращение без ответа, несмотря на активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем, отметил президент.

"Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - обратился Зеленский к белорусским властям.

Напомним, вечером 14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что 32 из 33 задержанных в Минске вернулись в РоSSию. Один остался в Беларуси, поскольку имеет и роSSийское, и белорусское гражданство.

В РФ считают, что передача состоялась "в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РоSSийской Федерации и Республики Беларусь ", а также "в тесном взаимодействии органов прокуратуры" двух стран.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возвращение боевиков ЧВК "Вагнер" в РоSSию негативно скажется на.