Данилов: возвращение "вагнеровцев" РоSSии негативно скажется на отношениях с Беларусью

28 из 33 задержанных подозревают в террористической деятельности на территории Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что возвращение боевиков частной военной компании "Вагнер" в РоSSию негативно скажется на отношениях Украины и Беларуси. Об этом говорится в сообщении СНБО на странице в фейсбук.

"К сожалению, власти Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является не дружественным шагом по отношению к Украине", - прокомментировал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов "Вагнер" в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Офис генерального прокурора Украины еще 11 августа обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 человек, среди которых девять граждан Украины, задержанных 29 июля в Минске.

Им было обоснованно сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

В СНБО считают, что "закон и уважение к правовым процедурам требовали от белорусской стороны иного решения по «вагнеровцам»".

"Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они ни скрывались", - отметил Данилов.

Напомним, вечером 14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что 32 из 33 задержанных в Минске вернулись в РоSSию. Один остался в Беларуси, поскольку имеет и роSSийское, и белорусское гражданство.

В РФ считают, что передача состоялась "в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РоSSийской Федерации и Республики Беларусь ", а также "в тесном взаимодействии органов прокуратуры" двух стран.

29 июля белорусские правоохранительные органы задержали 33 человек, некоторые из которых были представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных есть в украинской базе "Миротворец" как участников войны на Донбассе.

Пресс-секретарь Путина заявил, что РоSSия не признает украинского гражданства задержанных боевиков.