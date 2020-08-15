В Минцифры заявили о готовности обеспечить условия работы для IT-специалистов из Беларуси

В Украину могут иммигрировать 5000 IT-специалистов, а для устройства на работу в украинскую компанию нужны только копия паспорта и фото.

Министерство цифровой трансформации Украины заявило о готовности создать все условия для комфортного переезда IT-компаний и специалистов из Беларуси.

"Последние серьезные ограничения с доступом к сети Интернет, мобильной связью и систематические перебои в работе банковской системы заставляют ИТ-компании Беларуси искать возможности для переезда в другие страны. Это вынужденное для них мероприятие, чтобы сохранить свой бизнес, своих клиентов и в дальнейшем выполнять обязательства по действующим соглашениям", - сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что IT-сектор Беларуси обеспечивает до 10% ВВП страны, однако сейчас оказался в зоне риска.

Украинские IT-компании могут пригласить к себе на работу специалистов из Беларуси. Такой сотрудник должен подать только копии паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5.

Украинский работодатель должен обратиться с соответствующим заявлением в центр занятости, предоставить копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения. После получения разрешения из центра занятости иностранец может легально работать и проживать в Украине.

"Кроме того, при поддержке Правительства обеспечили возможность иммигрировать в Украину 5000 высококвалифицированных ИТ-специалистов. Они могут получить вид на жительство и работу в Украине в течение 10 лет", - добавили в Минцифры.

Квоты распределены по тем областям, где сосредоточено наибольшее количество IT-компаний - Днепропетровской, Одесской и Львовской (по 600 квот), Харьковской - 700, в Киеве - 2500.

"Чтобы воспользоваться квотами, иностранные специалисты, уже живущие в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации. А специалисты, которые находятся за пределами нашей страны - в консульские учреждения Украины за рубежом", - подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Подробно о том, как это сделать, можно узнать на сайте министерства.

Напомним, что в Беларуси шестой день не утихают акции протеста, начавшиеся после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым Лукашенко победил свою главную оппонентку Светлану Тихановскую. К забастовкам присоединились медики, журналисты, работники культуры, рабочие крупнейших предприятий Беларуси и IT-специалисты.