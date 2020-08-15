На Луганщине оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ "из-за карантинных мер"

При этом гуманитарную помощь они позволили перевезти.

Оккупанты 13 августа отказали миссии наблюдателей СММ ОБСЕ на КПВВ "Станица Луганская", прикрываясь "карантинными мерами".

При этом в Новотроицком враждебные силы дали разрешение на перевозку гуманитарного груза от Международного Красного Креста. Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил на совещании с президентом Украины, говорится на сайте ОПУ.

Хомчак также отметил, что на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил соблюдается режим тишины.

"Обстрелов не было", - констатировал он.

Напомним, что вчера в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

Кроме того, на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания погиб украинский разведчик.