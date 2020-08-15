Литовцы встанут в живую цепь в знак солидарности с белорусским народом

Акцию планируют провести 23 августа, начало в 19:00.

Литовцы встанут в живую цепь в знак солидарности с белорусским народом
Андрюс Тапінас
Фото: www.15min.lt

Известный литовский тележурналист Андрюс Тапинас сообщает, что в Литве собираются создать живую цепь от центра Вильнюса до границы Беларуси.

Об этом сообщает The Willage.

По мнению Тапинаса, сейчас надо показать соседям (белорусам), что Литва и Беларусь едины в своей борьбе за свободу, как это было еще во времена Великого Княжества Литовского.

Журналист напомнил, что 31 год назад жители трех прибалтийских стран организовали масштабную акцию - "Балтийский путь" - цепь, которая выстроилась на 600 километров.

Новую акцию планируют начать в годовщину "Балтийского пути" - 23 августа в 19:00, от Соборной площади в Вильнюсе до границы с Беларусью.

Оргкомитет акции, по его словам, уже начал работу. В начале следующей недели объявят набор волонтеров для координации участников, согласования маршрутов и разбивки дороги на участки.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что настало время со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции. По словам Науседа, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

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