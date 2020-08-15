МИД Украины возмутили заявления белорусских властей об участии украинцев в организации протестов
Нет никаких доказательств этого.
Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации мирных протестов в связи с результатами президентских выборов.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси.
Этому нет никаких доказательств", - говорится в заявлении на сайте МИД.
При этом есть доказательства участия в террористической деятельности 28 наемников ЧВК "Вагнер", задержанных в Беларуси.
"Все факты были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск - чтобы преступники понесли справедливое наказание.
А "вагнеровцы", с благословения белорусских властей, возвращаются в РФ. Чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств", - говорится в сообщении.
Напомним, во время совещания членов Совета безопасности Александр Лукашенко заявил, что массовые протесты из-за результатов выборов якобы якобы организовали люди из-за границы.
"Вас и ваших детей используют как пушечное мясо. Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой "Открытой РоSSии" Навального и так далее. Уже агрессия началась против страны", - заявил Лукашенко.