В МИД Украины прокомментировали выдачу "вагнеровцев" РоSSии

Лукашенко сделал выбор в пользу роSSийской стороны.

В МИД Украины прокомментировали выдачу "вагнеровцев" РоSSии
Фото: Макс Требухов

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин прокомментировал выдачу РоSSии 32 боевиков ЧВК "Вагнер", задержанных в Беларуси накануне выборов президента.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", сообщает"Украинская правда".

"Если эта информация соответствует действительности, и эти граждане отправились на территорию РоSSийской Федерации, то предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе..." - отметил замминистра.

По мнению Енина, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко "сделал выбор в пользу РоSSии".

"Мы с самого начала не исключали, что лидер Беларуси будет разыгрывать этот вопрос и использовать его как разменную карту с РоSSийской Федерацией. Теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу роSSийской стороны".

На вопрос о том, нужно ли обсуждать экстрадицию боевиков с Россией, Енин ответил:

"Если у указанных лиц есть роSSийские паспорта, то как Украина не выдает своих граждан, так и РФ или Беларусь не выдадут своих граждан".

Напомним, сегодня стало известно, что задержанные раньше на территории Республики Беларусь роSSийские граждане, которые входят в состав ЧВК "Вагнер", вернулись в РоSSию. Их передали по ходатайству генерального прокурора РоSSийской Федерации.

В конце июля под Минском задержали более 30 боевиков ЧВК "Вагнер", которые планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства БелТА, все они являются гражданами РФ.

Впоследствии выяснилось, что среди задержанных в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы. Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ППК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" - как участников войны на Донбассе.

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