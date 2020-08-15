НАБУ завершило расследование относительно экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле о портовых сборах

Следствие считает, что действия бывшего министра привели к недополучению государственным бюджетом 30,05 млн гривен.

НАБУ завершило расследование относительно экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле о портовых сборах
Зліва -направо: Омелян та його адвокати Тарас Пошиванюк і Олександр Лисак
Фото: Катерина Петренко

Национальное антикоррупционное бюро объявило о завершении расследования действий экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна в деле о снижении портовых сборов.

По данным следствия, действия Омеляна привели к недополучению государственным бюджетом 30,05 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

14 августа Омеляну открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

"По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры", - заявили в НАБУ.

В Бюро также сообщили, что решение Владимира Омеляна об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидавшихся 203,5 млн грн было получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Напомним, что в сентябре 2017 года Кабмин решил снизить ставки портовых сборов, начиная с 1 января 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Оно аргументировалось желанием повысить грузооборот.

В декабре 2017-го Омелян подписал приказ об установлении коэффициента 0,8 к ставкам портовых сборов. Он был согласован с тогдашним первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым и главой Государственной регуляторной службы Ксенией Ляпиной.

В 2020-м ВАКС обязал НАБУ начать расследование банкротства Бердянского морпорта. В жалобе говорилось, что Бердянский антикоррупционный центр подал в НАБУ заявление о якобы преступных действиях Омеляна и других чиновников Министерства инфраструктуры.

Сам Омелян, комментируя производство против себя, называл его политическим.

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