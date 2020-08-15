Офис президента отреагировал на решение Лукашенко передать "вагнеровцев" РоSSии
Украина ожидала юридически более корректного решения.
В Офисе президента заявили, что с сожалением восприняли решение Беларуси отправить боевиков ЧВК "Вагнер" в РоSSийскую Федерацию.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать РоSSии ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера".
Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала юридически более корректного и взвешенного решения", - говорится в заявлении пресс-службы.
Напомним, сегодня стало известно, что, согласно ходатайству генерального прокурора РоSSийской Федерации, в порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, 32 граждан РФ, которые были ранее задержаны на территории Беларуси,пересекли государственную границу РоSSийской Федерации и в настоящее время пребывают на территории РоSSии.
11 августа Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Республики Беларусь запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта а Донбассе, которые были задержаны 29 июля. Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).