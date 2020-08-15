Беларусь отправила в РоSSию 32 задержанных "вагнеровца"

Их передали в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Задержанные ранее на территории Республики Беларусь роSSийские граждане вернулись в РоSSию. Их передали по ходатайству генерального прокурора РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает Генпрокуратура РФ .

Как говорится в сообщении, "согласно ходатайства генерального прокурора РоSSийской Федерации, в порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, 32 гражданина РФ , которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу РоSSийской Федерации и в настоящее время находятся на территории РоSSии. 33-й гражданин РоSSии, имеющий также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь ".

"Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РоSSийской Федерации и Республики Беларусь , в тесном взаимодействии органов прокуратуры наших стран", - говорится в документе.

Правоохранители РФ заявили, что компетентные органы РоSSийской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан.

Напомним, 29 июля белорусские правоохранительные органы задержали 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер". Среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из 33 задержанных есть в украинской базе "Миротворец" как участников войны в Донбассе.

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что Украина может потребовать выдачи своих уроженцев, которых задержали в Беларуси вместе с другими боевиками. СБУ подтвердила намерение экстрадировать их. Пресс-секретарь Путина заявил, что РоSSия не признает украинского гражданства задержанных боевиков.

31 июля в ОГП сообщили, что проинформировали компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины.