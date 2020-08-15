Вадима Титушко назначили вице-президентом Федерации смешанных единоборств Киевщины, но сразу уволили

Его уволили после того, как о назначении стало известно руководству UF MMA.

Вадима Титушко назначили вице-президентом Федерации смешанных единоборств Киевщины, но сразу уволили
Фото: сomments.ua

Печально известный спортсмен Вадим Титушко был назначен вице-президентом Федерации смешанных единоборств в Киевской области.

Однако на этом посту он находился недолго - решение отменили сразу после того, как о назначении стало известно руководству. Об этом заявили на странице Украинской федерации смешанных боевых искусств в Facebook.

"На сегодняшний день этот человек не имеет никакого отношения к федерации UFMMA. Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне и отменено сразу же, как это стало известно руководству федерации", - говорится в сообщении.

Информация о том, что Титушко был назначен вице-президентом UF MMA Киевщины, 12 августа была размещена на странице "Смешанные единоборства" в Facebook и распространена страницей Белоцерковской федерации смешанных единоборств. 14 августа сообщение удалили.

Фото: Скриншот Украинская правда

Напомним, что Вадим Титушко - спортсмен из Белой Церкви, в 2013 году избивший двух журналистов. После огласки дела "титушками" стали называть молодых людей спортивной внешности, которых привлекали для силового сопровождения митингов и рейдерских захватов.

Защитники Титушко даже намеревались запретить использование его фамилии в таком контексте.

В деле об избиении журналистов между потерпевшими и Титушко было заключено мировое соглашение. Его приговорили к трем годам лишения свободы с освобождением от наказания сроком на два года.

В августе 2018 года Вадим Титушко снова стал фигурантом уголовного дела. Он был объявлен в розыск по подозрению в нескольких разбойных нападениях.

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