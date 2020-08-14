Зеленский: задержанные накануне в Беларуси украинцы в ближайшее время вернутся домой

МИД и украинское посольство пытаются разыскать четвертого задержанного.

Зеленский: задержанные накануне в Беларуси украинцы в ближайшее время вернутся домой
Фото: president.gov.ua

Задержанные накануне в Беларуси трое украинских граждан — Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина - в ближайшее время вернутся домой. Сейчас они находятся в безопасности, цитирует пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского.

"Украина всегда возвращает своих граждан", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что украинцев незаконно задержали 12 августа в Минске, несмотря на отсутствие нарушения законов Республики Беларусь с их стороны. Наши граждане поехали в Беларусь ради получения достоверной информации о происходящих там событиях.

Президент добавил, что информация о пребывании еще одного украинца в СИЗО Бреста проверяется.

"Сейчас Министерство иностранных дел и наше посольство в Беларуси работают над тем, чтобы найти человека", - отметил он.

Напомним, что во время митингов 12 августа задержали двух волонтеров "Донбасс СОС" - Реуцкого и Васильева. По отношению к ним возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков в Минске 10-12 августа. По информации правозащитников, следователи конфисковали компьютер Реуцкого и украинский паспорт Васильева.

Украина обратилась к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных волонтеров. Белорусская сторона долгое время не давала никакой информации о местонахождении украинцев. Украинскому консулу приходилось ездить по местам содержания задержанных протестующих, чтобы отыскать наших граждан.

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