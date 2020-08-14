Лукашенко: "Я пока жив и не за границей"

Он предостерег работников предприятий от участия в забастовках.

Лукашенко:
Фото: РБК

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он "пока жив и не за границей". Этими словами он начал совещание с чиновниками.

Совещание касается обсуждения работы строительной отрасли, пишет роSSийское бюро BBC.

"Я пока жив и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - сообщил Лукашенко .

Белорусский президент также заявил, что якобы его противники пытаются "расшатать трудовые коллективы". Он предостерег рабочих от участия в забастовках, заявив, что оно играет на руку странам-конкурентам Беларуси.

Это, по его словам, Германия, США и РоSSия, поскольку "вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы придут с американцами, привезут свою технику россияне", - заявил он.

Напомним, что на некоторых белорусских предприятиях страйки продолжаются второй день. Это, в частности, Минский автозавод. Масштабную забастовку устроили и сотрудники Минского тракторного завода. Они выдвинули власти требования.

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