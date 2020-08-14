Семь больниц не могут подписать договор с НСЗУ из-за отсутствия письма от Минздрава

Национальная служба здоровья Украины выплатила более 2,5 млрд гривен за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле-июле.

Об этом сегодня на брифинге заявила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан.

Из этой суммы 1 млрд 874 млн грн получили медучреждения, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19.

"Часть заведений не получила оплаты по пакету "Стационарная помощь пациентам с коронавирусной болезнью в период с 1 по 30 апреля 2020 года", поскольку Минздрав не предоставил официальное письмо с подтвержденным количеством пациентов, прошедших лечение в них. Поэтому семь медучреждений вообще не могут заключить договор с НСЗУ, среди них - Киевская больница скорой помощи", - рассказала Мовчан.

Она также сообщила, что за июль количество госпитализированных пациентов увеличилась на 25%, а количество пациентов, которые получали помощь в интенсивной терапии, увеличилось на 32%. Если загруженность коек ИТ достигает 75%, в соответствующем регионе расширяют сеть больниц, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.

"Данные по загруженности больниц показывают несовершенство маршрутов пациентов в регионах и неравномерность распределения по имеющейся сети законтрактованных больниц. Например, когда во Львовской области начался рост заболевания, одна больница была заполнена, притом больницы вблизи были полупустые. Поэтому анализируем ситуацию в регионе, а не в одной больнице", - сообщили в НСЗУ.

Всего за апрель-июль в медучреждения были госпитализированы 31 209 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 5 454 пациента получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.

Доля пациентов среди госпитализированных с диагнозом COVID-19, которые нуждались в помощи в условиях интенсивной терапии, составляет 16-19%. В мире обычно в интенсивной терапии нуждаются около 25% госпитализированных пациентов.

Напомним, ранее в НСЗУ объяснили, почему не начали заключать договоры о повышении тарифов на экстренную медпомощь.

В Службе отметили, что для этого сначала необходимо внести изменения в паспорт бюджетной программы.