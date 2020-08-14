Зеленский о задержании украинцев в Беларуси: Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать

Президент призвал Беларусь к мирному выходу из общественно-политического конфликта.

Зеленский о задержании украинцев в Беларуси: Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявляет, что для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Беларусь, разумеется, сейчас сильно страдает. Ищет решение и выход из очень непростой ситуации. Каждый день случаются эксцессы. В частности, - с нашими гражданами, оказавшимися в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Сегодня их освободили", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что украинцы не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о происходящих событиях.

Также, по словам президента, ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, находящегося в изоляторе города Бреста.

"Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой. Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - подчеркнул Зеленский.

"Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократическим, экономически сильным и независимым государством", - добавил президент.

Напомним, официальное число задержанных во время протестов в Беларуси по состоянию на 13 августа превысило 6,7 тыс. человек. Два человека погибли. При этом ООН считает, что количество жертв может быть больше.

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