Тихановская призвала мэров городов Беларуси выступить организаторами мирных протестов 15 и 16 августа

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала власть пойти на диалог.

Обращение опубликовано в соцсетях.

Она поблагодарила избирателей, отдавших за нее свои голоса, и отметила, что там, где голоса считали честно, ее поддержали более 60% людей.

"Нам надо остановить насилие на улицах белорусских городов... Я прошу всех мэров 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых акций в каждом городе", - сказала Тихановская.

Напомним, 11 августа стало известно, что оппозиционный кандидат Тихановская поехала в Литву. Позже были обнародованы два ее видеообращения. В первом она, в частности, заявляет, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно". Во втором призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. При этом она читала свое обращение с листа. Когда именно были записаны эти видео - до отъезда Тихановской или после - неизвестно.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Тихановская записала видеообращения под давлением, и пообещал обсудить вопрос о предоставлении ей политического убежища с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.