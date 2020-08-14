Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку

Сотрудники МТЗ обнародовали требования к власти.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко выехал на встречу с работниками Минского тракторного завода (МТЗ), устроившими забастовку.

Об этом сообщает канал NEXTA в Telegram.

Забастовщики требуют от властей:

отменить итоги сфальсифицированных выборов и провести новые выборы президента и парламента в соответствии с международными требованиями и под контролем, в том числе международных наблюдателей;

провести люстрацию всех ветвей власти, ЦИК и СМИ , особое внимание уделить силовым ведомствам, судебной системе и МВД;

, особое внимание уделить силовым ведомствам, судебной системе и МВД; расформировать структуру ОМОН как дискредитировавшую себя перед народом;

освободить всех задержанных на протестах.

Фото: Nexta МТЗ опубликовал требования

Минский тракторный завод является одним из крупнейших предприятий Беларуси. По состоянию на прошлый год на нем работало более 15 000 человек.

Утром 14 августа работники устроили забастовку просто во дворе завода.

Как сообщает TUT.by, Головченко также собирается приехать на Минский автозавод, сотрудники которого бастуют уже второй день подряд.

Напомним, что протесты в Беларуси продолжаются уже шестой день. Они начались сразу после объявления предварительных результатов выборов президента, согласно которым Александр Лукашенко побеждал в шестой раз. Его главная оппонентка Светлана Тихановская, накануне выборов собиравшая многочисленные митинги, по предварительным данным, набирала около 8%.

В первый же день протестов силовики применили силу к митингующим и провели жесткие задержания. Ситуация повторилась и на следующий день. Тихановская была вынуждена уехать в Литву. Оттуда она записала обращение к народу, призывая не выходить на улицы. Текст обращения она зачитывала с листа.