Глава МИД Беларуси: мы готовы к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране

Владимир Макей поговорил по телефону с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Глава МИД Беларуси: мы готовы к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране
Глава МИД Беларуси Владимир Макей
Фото: Еврорадио

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с членом Федерального совета, председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Касисом.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе швейцарской стороны.

"В центре внимания - прошедшие выборы президента Республики Беларусь и актуальная ситуация в нашей стране. Владимир Макей высказал благодарность швейцарской стороне за обеспечение безопасности и порядка в ходе голосования на избирательном участке в посольстве Беларуси в Швейцарии", - рассказали в пресс-службе МИД Беларуси.

Макей также заверил, что белорусская сторона готова "к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий во время избирательной кампании и после её завершения".

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Сразу после закрытия избирательных участков в Минске и более 20 городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Несмотря на жесткие разгоны и задержания, массовые акции в стране продолжаются.

Лукашенко, который, по предварительным данным ЦИК, выиграл выборы, заявил, что на протесты выходят "люди с криминальным прошлым и безработные", и посоветовал им устроиться на работу. Ранее, комментируя явку на голосовании, президент заявил, что выборы прошли, "как праздник". Он также назвал митингующих "овцами, которые не знают, что делают", потому что ими руководят из-за рубежа.

По состоянию на 13 августа официальное количество задержанных во время протестов в Беларуси превысило 6,7 тыс. человек. Два человека погибли.

Между тем по государственному ТВ Беларуси показывают избитых и запуганных митингующих, которые просят прощения за участие в протестах. С нескольких госканалов начали увольняться сотрудники, а демобилизованные белорусские силовики запустили флешмоб, в котором выбрасывают свою форму и переходят на сторону народа.

Сегодня, 14 августа, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирает совещание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел для обсуждения, в частности, президентских выборов в Беларуси.

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