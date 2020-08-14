Задержанные в Беларуси украинские волонтеры Реуцкий и Васильев вышли из СИЗО

Против них возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков в Минске 10-12 августа.

Задержанные в Беларуси украинские волонтеры Реуцкий и Васильев вышли из СИЗО
Костянтин Реуцький і Євген Васильєв
Фото: hromadske.radio

В Беларуси освободили двух украинских журналистов и волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Об этом сообщает "Белорусская ассоциация журналистов".

"Украинские журналисты Реуцкий и Васильев на свободе! Вышли из Окрестино", - говорится в сообщении.

Украинская сторона пока официально не комментировала освобождение граждан.

Напомним, в отношении Реуцкого и Васильева, задержанных 12 августа, в Беларуси возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков в Минске 10-12 августа. По информации правозащитников, следователи конфисковали компьютер Реуцкого и украинский паспорт Васильева.

Украина обратилась к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных волонтеров.

Ранее в Беларуси задержали большое количество журналистов. 12 августа глава МВД страны Юрий Караев распорядился не трогать журналистов, которые выполняют свою работу во время антиправительственных протестов, кроме случаев, когда они "становятся между нарушителями и силами правопорядка".

Во время протестов в Беларуси в связи с объявлением Александра Лукашенко победителем президентских выборов избили украинского фотокорреспондента и задержали девятерых украинцев. В результате принятых посольством мер на следующий день они были освобождены.

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