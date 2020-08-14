Президент Литвы заявил, что Лукашенко больше не является законным лидером Беларуси

Науседа предупредил Европу, что если она проигнорирует кризис в Беларуси, то страна рискует стать государством-сателлитом РоSSии.

Президент Литвы заявил, что Лукашенко больше не является законным лидером Беларуси
Фото: lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа сомневается в легитимности Александра Лукашенко как лидера Беларуси.

Об этом он заявил в интервью Sky News.

Науседа подчеркнул, что президент Беларуси Лукашенко больше не является законным лидером, и у него остается мало времени на то, чтобы согласиться на диалог со своими оппонентами.

Президент Литвы также отметил, что нормальных отношений с их соседом Беларусью быть "не может до тех пор, пока не будут проведены свободные выборы".

Он предупредил Европу, что если она проигнорирует кризис в Беларуси, то страна рискует стать государством-сателлитом РоSSии.

Напомним, ранее президент Литвы заявил, что настало время со всей серьезностью говорить о санкциях в отношении Беларуси в ответ на репрессии властей против оппозиции.

Науседа также отметил, что Литва "всегда готова предоставить убежище силам, готовым строить свободу и демократию". Так, оппонентка Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская выехала в Литву из-за угроз.

10 августа в КГБ Беларуси заявили о предотвращении покушения на Тихановскую. А 11 августа были обнародованы два ее видеообращения. В первом она, в частности, заявляет, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно". Во втором призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Тихановская читала свое обращение с листа. Когда именно были записаны эти видео - до отъезда Тихановской или после - неизвестно.

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