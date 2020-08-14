Посла Беларуси в Германии пригласили в МИД для "срочного разговора"

На встрече Денису Сидоренко была разъяснена позиция правительства ФРГ по ситуации в Беларуси.

Посла Беларуси в Германии Дениса Сидоренко пригласили в Министерство иностранных дел для "срочного разговора"

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что на встрече ему была разъяснена позиция правительства ФРГ по ситуации в Беларуси.

Ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас высказался за усиление давления на белорусские власти.

"Совершенно ясно, что насильственные действия и аресты мирных демонстрантов ... в Европе XXI века недопустимы", - заявил он. Он выразил надежду на то, что его коллеги из стран ЕС в ходе встречи 14 августа в Брюсселе займут единую позицию.

Президентские выборы в Беларуси, которые состоялись 9 августа, правительство Германии не считает ни честными, ни свободными. Они, как заявил официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт, "не соответствовали даже минимальным стандартам, минимальным требованиям, предъявляемым к демократическим выборам".