В стране продолжаются ненасильственные акции протеста.

В Минске и других городах Беларуси протестующие снова выходят на улицы.

Об этом сообщает TUT.by.

В Минске и других городах Беларуси начинаются ненасильственные акции протеста. Люди выходят на улицы, чтобы сказать свое "нет" издевательствам и избиениям, которым подвергали задержанных правоохранители.

Напротив универмага " Беларусь " в Минске в цепь солидарности выстроились врачи (в этом районе находится 5-я больница). Они держат в руках плакаты "Прекратите избивать наших мужчин", "Медики против насилия".

Фото: Скриншот видео

Также продолжают бастовать сотрудники предприятий.

Фото: TUT.by Минский завод имени Козлова

Напомним, глава администрации президента Беларуси Наталья Качанова заявила, что Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержания митингующих во время акций протеста. По ее словам, по состоянию на вечер 13 августа уже отпустили более тысячи человек. Многих из них из СИЗО доставляли в больницы из-за сильных избиений и издевательств.

По государственному ТВ Беларуси показывали избитых и запуганных митингующих, которые просят прощения за участие в протестах.