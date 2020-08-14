Страны ЕС недовольны вмешательством США в строительство Севпотока-2

Страны ЕС недовольны вмешательством США в строительство Севпотока-2

24 страны Европейского Союза подписали ноту протеста против вмешательства США в ход строительства газопровода "Северный поток - 2". В европейских дипломатических кругах подтвердили изданию Die Welt, что демарш, содержащий обвинение в нарушении международного права, был направлен МИД США еще в среду, передает DW.

Несмотря на то что далеко не все члены ЕС участвуют или поддерживают строительство газопровода, содружеству удалось выработать практически единую позицию. Только три страны отказались поддержать ноту протеста - информации о том, какие именно это страны, пока нет.

Содержание демарша повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, сделанное еще 17 июля. В нем он выразил глубокую озабоченность участившимися случаями применения санкций против европейских компаний и их интересов. "Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами", - отметил он.

Во вторник немецко-финская энергетическая компания Uniper в своем отчете предупредила акционеров, что из-за американских санкций "возросла вероятность того, что строительство газопровода затянется или вообще не будет завершено".

США выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2". По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок роSSийского газа. Работы по прокладке труб по дну Балтийского моря приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае, но датские власти в настоящее время запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.



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