В ООН осудили действия Александра Лукашенко

На разгорающиеся массовые протесты в Беларуси отреагировали в ООН . Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет публично подвергла жесткой критике и осудила действия белорусского лидера Александра Лукашенко и силовиков во время акций протестов в Беларуси.

ООН требует немедленно освободить всех задержанных участников протестов, а также провести расследование фактов злоупотребления властью во время событий после президентских выборов.

В своем обращении Мишель Бачелет назвала недопустимым применение водометов и стрельбы резиновыми пулями по митингующими. «Я напоминаю белорусской власти, что применение силы во время протестов всегда должно быть исключительным и мерой пресечения. Надо четко разграничивать лиц, несущих угрозу, и мирных протестующих, против которых насилие неприемлемо», — заявила представитель ООН .

Мишель Бачелет сообщила, что в ООН беспокоятся относительно того, как правоохранители обращаются с задержанными демонстрантами. Ранее аналогичное беспокойство выразил президент Польши , который обратился в Совет ООН по правам человека из-за ситуации в Беларуси. Анджей Дуда обратил внимание на акты насилия против протестующих, которые зафиксировали СМИ и активисты Беларуси.

Акции протеста начались в Беларуси после очередных президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 г. Согласно официально обнародованным предварительным подсчетам голосов, за Александра Лукашенко отдали свои голоса 80 процентов избирателей. Светлана Тихановская не набрала даже 10 процентов. После этого в Беларуси начали звучать призывы к выходу на улицы, чтобы предотвратить фальсификацию результатов выборов.

Ранее мы рассказывали о том, чем сейчас занимается кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая после выборов сбежала в Литву.