На Херсонщине пройдут 10-дневные военные учения

На координационном совещании с участием военных говорилось о взаимодействии между силовиками, планировании и отработке различных сценариев.

На Херсонщине пройдут 10-дневные военные учения
Фото: пресслужба ОК "Південь"

На Херсонщине с 17 по 26 сентября состоятся 10-дневные учения "Объединенные усилия - 2020" с подразделениями территориальной обороны.

Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на оперативное командование "Юг".

По этому поводу недавно состоялось координационное совещание с участием военных и руководителей Херсонщины, ответственных за территориальную оборону области.

Во время совещания, в частности, речь шла о взаимодействии между силовиками, логистическом обеспечении, планировании и отработке различных сценариев.

Отметим, бригаду территориальной обороны на Херсонщине создали в сентябре 2018 года для охраны и обороны важных государственных объектов в области в случае агрессии врага, а также контрдиверсионной деятельности и других мероприятий.

Напомним, в июле этого года артиллеристы Военно-морских сил провели учения по уничтожению условного десанта противника днем и ночью.

На одном из полигонов юга Украины отдельная артиллерийская бригада ВМС ВС Украины провела командно-штабные учения, в которых практически отработала ряд задач по недопущению высадки десанта при обороне морского побережья и поражению воздушного десанта в тылу своих войск.

Особенностью проведения учений были боевые стрельбы в составе артиллерийской бригады в ночное время по морским надводным целям, в том числе с применением широкого круга технических средств разведки и в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

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