В Минздраве обновили разделение регионов по уровням карантина - Киев в "желтой" зоне

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании 13 августа приняла решение об изменении разделения по уровням карантина.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, говорится на странице МОЗ в фейсбуке.

Так, к категории регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19 относится восемь административно-территориальных единиц:

- Городенковский и Косовский районы - Ивано-Франковская область;

- г. Самбор - Львовская область;

- г. Беляевка - Одесская область;

- г. Дубно, Костопольский и Ровенский районы - Ровенская область;

- Кицманский район - Черновицкая область.

"Красная" зона предполагает наиболее жесткие карантинные ограничения. В частности, запрещается работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; работа ТРЦ, кинотеатров, кафе и ресторанов.

Кроме того, в таком регионе действуют ограничения других карантинных зон - масочный режим в общественных местах, запрет на работу гостиниц, развлекательных заведений, спортзалов, запрет на плановые госпитализации и посещения органов соцзащиты.

Во Львовской области из-за того, что пять дней подряд показатель заполняемости коек составил более 50 процентов, был установлен "оранжевый" уровень.

Киев отнесен к "желтой" категории эпидемической опасности по показателю заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения.

Карантинные зоны, по словам министра, будут устанавливаться каждые 7 дней. Однако, несмотря на это, решение об ослаблении "красного", "оранжевого" и "желтого" уровней эпидемиологической опасности можно пересматривать не ранее чем через 14 дней.

Напомним, новое разделение по карантинным ограничениям действует с 1 августа. "Зеленая" зона предполагает пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий при не более 1 человека на 5 квадратных метров; работу кинотеатров с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Для "желтой" зоны (+ ограничения зеленой) запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В "оранжевой" зоне (+ ограничения желтой) запрещается деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.