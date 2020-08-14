Трамп раскритиковал Евросоюз и заявил, что ЕС "немногим лучше Китая"

По мнению президента США, ЕС использует Америку и при этом не платит деньги в бюджет НАТО.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европейский Союз, заявив, что ЕС использует США.

Об этом он рассказал в интервью ведущей телеканала Fox Business Марии Бартиромо, передает "Интерфакс-Украина".

"ЕС немногим лучше Китая. Никому не нравится, когда я говорю так, люди говорят - они же наши союзники, но они жестко используют нас, они не платят (в бюджет) НАТО", - сказав Трамп.

"Германия тратит миллиарды и миллиарды долларов. Мы полагаем, что защищаем их, а они платят огромные деньги РоSSии за нефть и газ, они платят РоSSии за газопровод миллиарды и миллиарды долларов, а мы думаем, что защищаем их от РоSSии", - добавил он.

Напомним, Трамп неоднократно критиковал Германию за низкие расходы на НАТО. Также, по его мнению, низкие затраты на Альянс у Дании.

Страны НАТО договорились довести свои оборонные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Президент США, однако, настаивает, чтобы к 2024 году они составляли "не менее 2%".

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